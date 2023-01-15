سفارة فلسطين: قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي وأبو مازن والملك عبد الله غدًا

تعقد في القاهرة..

تعقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، غدا الإثنين، في القاهرة، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، وعبد الله الثاني ملك الأردن.

وأعلن دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن عباس سيصل إلى القاهرة، غدًا الاثنين، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأكد اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع أبو مازن مع شقيقيه الرئيس السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في القاهرة، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.