الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة المتهمين فى «خلية العجوزة الإرهابية» غدًا

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، غدا الاثنين، محاكمة 43 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الإرهابية".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

الدائرة الأولي إرهاب محاكمة 43 متهم جماعة إرهابية خلية العجوزة الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى

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