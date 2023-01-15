الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
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إطلاق «خيرك سابق».. أحمد لبيب يكشف جهود التحالف لدعم ملايين الأسر

مبادرة خيرك سابق
مبادرة خيرك سابق

كشف أحمد لبيب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن آخر جهود التحالف، هو إطلاق مبادرة «خيرك سابق» وتشمل 5 ملايين مستفيد على مستوى الجمهورية.

وأشار «لبيب» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، إلى أن أعضاء التحالف الوطني لديهم أنشطة كثيرة جدًا، أهمها المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع عضو التحالف الوطني: «نتدخل مع الأسر بثلاث طرق مختلفة، هى إرسال مساعدات غذائية للأسر، أو إرسال كارت الخير، أو الوصول إلى الأسر في بيوتها، أو المساعدات الساخنة التي ستوزع على الأسر الأولى بالرعاية».

كل الجمعيات شريكة في مبادرة خيرك سابق

وأوضح عضو التحالف الوطني أن كل الجمعيات شريكة في المبادرة، وبها مستويات عالية من تجهيزات المطابخ، بما فيهم بنك الطعام المصري، لافتًا إلى أن المطابخ تعمل بكل قوتها لتجهيز الوجبات الساخنة يوميًا لكل الحالات المسجلة على قواعد البيانات لأعضاء التحالف بجميع أنحاء الجمهورية.

خيرك سابق مبادرة خيرك سابق يكشف جهود التحالف جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي أحمد لبيب دعم ملايين الأسر

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