الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: نستهدف زيادة حجم الرقعة الزراعية وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لمتابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار متابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، سعياً لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية، وتأمين احتياجاتنا من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية، وما يتعلق باحتياجاتها المائية، والتركيب المحصولي الملائم للزراعة بتلك الأراضى، وكذا الخدمات والدراسات البحثية الزراعية المختلفة المطلوب توافرها، هذا فضلا عن الخدمات المتنوعة الأخرى، ومنها ما يتعلق باتاحة مختلف المرافق الأساسية والمتمثلة فى الكهرباء، والطرق، وشبكة الاتصالات، بما يسهم فى تنمية المناطق المستهدف استصلاحها، وجذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع استعرض أيضاً ما يتم تنفيذه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، والتى من شأنها أن تسهم فى ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها المتاحة، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بنظم الري الحديث، هذا إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية.

اجتماعا اليوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأراضي الصحراوية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتور هاني سويلم الدكتور عمرو طلعت الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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