الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كلاتنبرج يواصل إحراجه لاتحاد الكرة ويسافر اليونان (خاص)

مارك كلاتنبرج
مارك كلاتنبرج

واصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام إحراجه لمجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب سفرياته المتعددة، حيث غادر القاهرة أول أمس متوجها إلى اليونان على أن يعود مساء اليوم 

ورغم أن مجلس إدارة اتحاد الكرة حذر كلاتنبرج من كثرة سفرياته منذ توليه مهمة لجنة الحكام إلا أنه ضرب التعليمات عرض الحائط وسافر اليونان لارتباطه ببعض أعمال داخل لجنة الحكام باليونان على أن يعود مساء اليوم لحضور الاجتماع المقرر له غدا مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة لبحث أسباب الشكاوى المتعددة من الحكام فى الفترة الأخيرة والتي كانت سببا فى إثارة الأزمات لاتحاد الكرة.

وكان أكثر من نادى أعلن اعتراضه على قرارات الحكام، من تلك الأندية بيراميدز الذى هدد رئيسه سالم الشامسى ببيع النادى حال استمرار الأخطاء التحكيمية فى الفترة المقبلة.

مارك كلاتنبرج جمال علام سفريات مارك كلاتنبرج لجنة الحكام شكوى الاندية للحكام

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الفاسدون يمتنعون

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