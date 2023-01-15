رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة «التعليم العالي» لمتابعة أعمال الجامعة الأهلية

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئؤون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي على الجامعة الأهلية، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء لجنة من وزارة التعليم العالي المكلفة بمتابعة منشآت ومرافق جامعة المنوفية الأهلية.

ورحب القاصد بأعضاء اللجنة التي تضم الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة، وعضوية كل من: الدكتور هاني مصطفى الشامي عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب، الدكتورة سحر محمد الحجار عميد كلية الصيدلة، الدكتورة نانسي عباس الحفناوي عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا، في رحاب جامعة المنوفية الأهلية وذلك لمتابعة ماتم تنفيذه من إنشاءات وتجهيزات وإمكانيات الجامعة ماديا وبشريا لوضع تقرير عن إمكانية افتتاح كليات وبرامج جديدة فى العام الدراسى المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تم تشكيلها بناء على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف معاينة منشآت ومرافق الكليات التى تتكون منها الجامعة المزمع افتتاحها فى العام الدراسى القادم للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها لتحسين أداء العملية التعليمية والبحث العلمي والتأكد من مدى تناسب أعداد هيئة التدريس والفئة المعاونة مع أعداد الطلاب.

وقام رئيس الجامعة بمرافقة اللجنة فى جولة تفقدية لمنشآت الجامعة الأهلية التى تقع على مساحة حوالى ١٨ فدانًَا وتضم مبنيان للعلوم الطبية، ومبنيان للعلوم الهندسية، ومبنى المعامل الرئيسى، والمبنى الإدارى، قاعة المسرح، والموقع العام، وبدأت الدراسة بها هذا العام فى برنامجين الأول بكلية الهندسة تخطيط وتشييد المدن الذكية، والثانى بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي برنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.

وتم الإطلاع على الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات ونسبة التنفيذ التى تخطت ٧٠٪ حتى الآن، والمدة الزمنية لاستكمال الأعمال، وأكد رئيس الجامعة على أن جامعة المنوفية الأهلية تعد إنجازا كبيرا تحقق بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ظل ما يوليه من اهتمام بالغ بالجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى.

وأشارت الدكتورة نانسى أسعد إلى أن اللجنة قامت بمراجعة أعمال البناء والتشطيبات، وأعمال الفرش للمعامل والورش والمدرجات والمكاتب والموعد المتوقع لذلك، ومراجعة أعداد المعامل والورش والمدرجات وقاعات المحاضرات والمكاتب وتناسبها مع أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة أعداد أعضاء هيئة التدريس الحاليين والمزمع التعاقد معهم في الفترة القادمة، وتحديد الطاقة الاستيعابية القصوى لكل كلية والتي تسمح بالتشغيل الكلي للجامعة العام الدراسى القادم، ومراجعة اللوائح الدراسية بالكليات المختلفة للجامعة والاطلاع على موافقات لجان القطاع عليها.