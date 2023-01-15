الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 610 آلاف رأس ماشية وتنظيم 118 ندوة إرشادية في البحيرة

تحصين الماشية
تحصين الماشية

اختتمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، مدير المديرية، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت السبت الموافق 19 نوفمبر الماضي، وذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة؛ للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها.

وأكد الدكتور أشرف محيي الدين، مدير المديرية، أن إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة بلغ 610680 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية. 

وفي سياق متصل، قامت إدارة الإرشاد خلال شهر ديسمبر الماضي بعمل 118 ندوة إرشادية متنوعة عباره عن 973 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة وعدد 8 فيديو إرشادي وعقد  13 ندوة وتوعية ارشاديه بمختلف مراكز المحافظة.

أشرف محي الدين القوافل الطبية والسكانية هاني جميعة علي مستوي المحافظة محافظة البحيرة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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