«أغمى عليه أثناء الامتحان».. «التعليم» تنعى طالبا بمدرسة فنية

نعى الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة - رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، الطالب محمد خالد توفيق عبد الغني - بالصف الأول بمدرسة الشهيد محمود رأفت الصناعية بإدارة الخليفة والمقطم على نظام العمال، والذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الطالب أغمى عليه أثناء الامتحان، وتم نقله للمستشفى.

وقال الدكتور محمد عمارة عبر جروب حوار مجتمعي: ندعو الله أن يتقبله في رحمته ويدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ندعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت قد رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام بعض المدارس التعليم الفني بحرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، وحرصا على مصلحة الطلاب قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم حرمان طلاب التعليم الفني الحكومي والخدمات غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العنلية أو النظرية، ويمكن للإدارات التعليمية التابعة لها تلك المدارس باتخاذ إحدى الإجراءات التالية:

- حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية

- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات

- عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات

وقالت وزارة التربية والتعليم: في حالة أنه قد سبق وتم حرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات، يتم عقد امتحان تكميلي لهم في هذه الامتحانات، على أن يتم احتساب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حال تقديهم بحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.