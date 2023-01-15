محافظ مطروح يتابع جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن المحافظة، خاصة الحمام والعلمين.

وأكد محافظ مطروح على الإسراع في رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية، والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة وتجمعات مياه، لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الأمطار بها، مؤكدا على استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتى الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أى حادث طارئ. والعمل على تامين استقرار التيار الكهربى ببعض المناطق المتاثرة بالأمطار.

وفي سياق آخر، كان قال محمد خضر، المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات، واستدعاء جميع العاملين من الراحات، وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات.

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس

جهود مواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الطقس