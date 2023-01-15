الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعقد حواراً ثقافياً «أونلاين» غداً

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد حافظ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية؛ يقيم المجلس الأعلى للثقافة، الحوار الثقافي، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الإثنين 16 يناير الجاري، ويعقد أونلاين عبر تطبيق زووم.

ومن المقرر أن تدير الحوار الروائية الكبيرة هالة البدري عضوة اللجنة؛ وتحاور خلاله كل من: الروائية الأردنية الكبيرة سميحة خريس، والناقد الأردني الكبير الدكتور نبيل حداد ناقد.

ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي: 
https://us06web.zoom.us/j/85191917823.

كما يمكنكم متابعة بث مباشر للحوار عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

الدكتور هشام عزمي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الروائية هالة البدري المجلس الأعلى للثقافة أمانة المؤتمرات سلسلة حوار ثقافي

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وائل لطفي

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