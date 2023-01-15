السجن 11 سنة لعاطل لإتلاف خط الكهرباء وتعاطي المخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات والحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه المخدرات، وإتلاف خط الكهرباء المملوك لشركة مصر العليا بجزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

كانت النيابة العامة قد وجهت له تهمة التسبب فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء وذلك بقطعه الأسلاك الكهربائية المملوكة لشركة مصر العليا، كما استعرض القوة والعنف قبل المجني عليهما "ر.ا" و"س.ع" بقصد ترويعهما وتخويفهما وفرض سطوته عليهما وتعريض حياتهما للخطر.

كما تم ضبط بحوزته "حشيش بغرض التعاطي"، بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.