الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 3 سنوات لعامل بكافتيريا قتل سائق «توك توك» في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل بكافتيريا في قتل سائق "توك توك" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الصوت العالي للموسيقى، حيث قام المتهم بضرب المجني عليه بقطعة كسر سيراميك في الرقبة فلقى مصرعه فى الحال فى قرية زاوية بلتان مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأحال المحامى العام لنيابات شمال بنها الكلية المتهم ويدعى "أحمد السيد أحمد" - 22 سنة - عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجنى عليه "حسن وزي" سائق "توك توك" عمدًا يغير سبق إصرار ولا ترصد إثر نشوب مشاجرة بينهما حيث  استل أداة "قطعة كسر سيراميك" و عاجله بضربة فى الجانب الأيسر من العنق فأحدث به إصابته التى أودت بحياته.

كما حاز المتهم بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "قطعة كسر سيراميك".

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى شهود عيان الواقعة الذين أكدوا أنهم تناهى إلى سماعهم صوت مشاجرة وأصوات عالية بين المتهم والمجنى عليه ليتطور الأمر لمشاجرة بينهما وباستطلاع الأمر شاهدوا  المتهم ممسكًا بتلابيب المجنى عليه فتدخلوا لفضها وإذ فوجئوا بنزيف حاد من الناحية اليسرى بعنق الأخير فحاولوا مداركته إلا أنه فارق الحياة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طوخ  صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو لا يخرج مضمونه عما شهد به شهود الواقعة  من نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم بسبب ارتفاع صوت الكاسيت بالأغانى  تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثرها قام الأخير بإحداث إصابة المجنى عليه باستخدام أداة "قطعة كسر سيراميك" فلقى مصرعه.

ولفت التقرير المبدئى لمناظرة جثة المجنى علية إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مع فشل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي على إثر إدعاء جرح طعنى وقطع بأوردة رئيسية بالرقبة نتيجة  نصل آلة أو آلات حادة الطرف من مثل مطواة أو جزء مدبب من قطعة سيراميك.

السجن المشدد 3 سنوات شرطة طوخ قتل سائق توك توك نشوب مشاجرة مديرية أمن القليوبية

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وائل لطفي

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