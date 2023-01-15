العائلة المالكة في محادثات سلام لإعادة هاري قبل تتويج الملك

قال مصدر ملكي إن الأمير هاري والملك قد يجتمعان لوضع خلافاتهما جانبا قبل تتويجه، وذلك بعد أن أصدر الأمير هاري مذكراته المتفجرة "سبير'' الأسبوع الماضي، حيث أدلى بعدد من المزاعم حول علاقته بوالده وشقيقه.

دعا دوق ساسكس في الماضي إلى المصالحة وقال إنه يريد اعتذارًا من عائلته، لكنه قال إنهم لم يبدوا أي استعداد مطلقًا للمصالحة، منذ أن غادرت ميجان وهاري للانتقال إلى الولايات المتحدة والانفصال عن عائلة وندسور.

يجب أن يتم لم الشمل قبل تتويج الملك تشارلز يوم السبت 6 مايو حسبما ذكرت صحيفة The Times، وقال مصدر: "سيتطلب الأمر مرونة من جميع الجوانب، لكن يمكن القيام به إنه قابل للإصلاح.. إنه يحتاج إلى هاري هنا، في الغرفة مع ملك وأمير ويلز، واثنين من أفراد الأسرة الآخرين، وبعض أفراد العائلة الذين يثق بهم دائمًا، حتى لا يعتقد أنه يتعرض لكمين".

منذ نشر مذكرات هاري الذي أصبح الكتاب غير الخيالي الأسرع مبيعًا حتى الآن، تم تصوير ملك وأمير ويلز مستمرين كالمعتاد مع ارتباطاتهما الملكية في اسكتلندا وليفربول هذا الأسبوع، يقول المصدر الذي يعرف ويليام جيدًا أيضًا: "إنه مخلص للعرش ويفهم ما يجب القيام به من أجل البلد".

لم يتصرف الجميع هنا بشكل جيد، ولكن يجب أن يكون هاري قادرًا على الجلوس والقول "لم نتصرف بشكل جيد أيضًا"، يتطلب ذلك قدرًا كبيرًا من المرونة الأكاديمية والتي لا يجيدها هاري.

في مقابلة مع الديلي تلجراف الأسبوع الماضي أقر هاري بأن عائلته ستجد صعوبة في مسامحة خيانته، قال: "بعض الأشياء التي وضعتها هناك حسنًا لن يغفروا لي أبدًا على أي حال.. لكن الطريقة التي أراها هي، أنا على استعداد أن أسامحك على كل ما فعلته"، في مذكراته أصر على أنه لا يحاول انهيار النظام الملكي ولكن إنقاذهم من أنفسهم.

في نفس المقابلة قال إن "مهمة حياته هي تصحيح أخطاء الشيء الذي دفعنا للخروج":"عندما تحاول تغيير مؤسسة، هذه ليست مهمة صغيرة.. حجم التحدي هائل.