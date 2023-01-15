الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديري للصناعات الكيماوية» يبدأ الدورة الثانية لتسريع نمو 37 شركة بالإسكندرية والسادات

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، عن بدء فعاليات الدورة الثانية لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير المستهدف بالمناطق الصناعية في الإسكندرية والسادات بإجمالي 37 شركة، وذلك تحت رعاية  وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

و قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه تم الترتيب للدورة الثانية، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات  مع الشركات في منطقة مرغم بالإسكندرية والسادات فضلا عن الشركات من أعضاء جمعية رجال أعمال اسكندرية، للتأكد من توافق الشركات التي تقدمت وسجلت نفسها في البرنامج مع متطلباته  ضمانا للاستفادة الكاملة منه.

أوضح "أبو المكارم"، أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات في القطاع على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلى  تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، استهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، و إدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدى الشركات المشاركة في البرنامج.

والاسمدة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية التصديري للصناعات الكيماوية للصناعات الكيماوية شركات ٣٧ شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

شكرى: العلاقات المصرية الصينية تتميز باستراتيجية شاملة تأتى بثمارها فى كل المناحى

«قادرون باختلاف».. هدية الرئيس السيسى لـ«ملائكة مصر» (فيديو)

536 ألف طالب ينتظمون في امتحانات النقل بالإسكندرية

ضبط مصنع «لبان» دون ترخيص في منشأة ناصر

تحرير 218 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وزير خارجية الصين: سعيد بزيارة مصر.. وندعمها فى الحفاظ على أمنها وسيادتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس