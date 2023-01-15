«التصديري للصناعات الكيماوية» يبدأ الدورة الثانية لتسريع نمو 37 شركة بالإسكندرية والسادات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، عن بدء فعاليات الدورة الثانية لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير المستهدف بالمناطق الصناعية في الإسكندرية والسادات بإجمالي 37 شركة، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

و قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه تم الترتيب للدورة الثانية، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات في منطقة مرغم بالإسكندرية والسادات فضلا عن الشركات من أعضاء جمعية رجال أعمال اسكندرية، للتأكد من توافق الشركات التي تقدمت وسجلت نفسها في البرنامج مع متطلباته ضمانا للاستفادة الكاملة منه.

أوضح "أبو المكارم"، أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات في القطاع على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، استهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، و إدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدى الشركات المشاركة في البرنامج.