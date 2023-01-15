شاب بقرية المنشية الجديدة: تم تدريبي قبل المشاركة ببطولة كأس الرئيس لـ«حياة كريمة»

عملت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خلال الفترة الماضية، على تحفيز الشباب، والأطفال في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا، لممارسة الرياضة، لذلك أقامت كأس الرئيس لخلق روح المنافسة بين المواطنين في القرى النائية.

في هذا السياق، قال محمد رضا، أحد سكان قرية المنشية الجديدة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لـ"الدستور" إن في السنوات الماضية كانت قريته تفتقر لجميع الخدمات الرياضية، حيث إن مركز الشباب داخل القرية كان يشبه المباني المهجورة، كما أنه لم يكن يوجد به أجهزة رياضية أو ملاعب صالحة لممارسة الرياضة عليها، وأصبح الشباب يتجهون لقضاء أوقات فرعهم في المقاهي ولم يهتم أحدًا منهم بممارسة الرياضة، وذكر أن مركز شباب قريته مساحته كبير، لكن لم يكن أحدًا مهتما به؛ لذلك تدهور وتهالكت المباني بداخله.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت وأزالت كل أضرار الماضي، بعدما قامت بتطوير وإحلال مركز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة لينعم الشباب بصحة جيدة خالية من الأمراض والمتاعب، إلى جانب توفير مدربين متخصصين في جميع الألعاب الرياضية وتنظيم دورات تدريبية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما قامت المبادرة بإصلاح الملاعب الرياضية داخل المركز، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع الشباب بعدما كثرت مشاكلهم أثناء جلوسهم على المقاهي، وذكر أنه شارك في بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة لكرة القدم بعدما قام مدرب متخصص داخل مركز شباب قريته بتدريبه هو وفريقه، معلقًا أنها كانت من أفضل التجارب التي مر بها طوال حياته حيث إنه استعاد صحته وتعرف على أشخاص جُدد.

يختتم حديثه شاكراً القائمين على المبادرة الرئاسية بعدما شاهد عملية التطوير التي غيرت مركز شباب قريته، وأصبح يتمتع بجميع الخدمات والأجهزة الرياضية الحديثة وساعد كثيرًا في رجوعه لممارسة الرياضة بشكل منتظم، كما وجه الشكل لمنظمي بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة التي جعلت شباب كثير من قرى محافظة كفر الشيخ يشاركون بها وتغيرت حياتهم إلى الأفضل.