الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شاب بقرية المنشية الجديدة: تم تدريبي قبل المشاركة ببطولة كأس الرئيس لـ«حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خلال الفترة الماضية، على تحفيز الشباب، والأطفال في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا، لممارسة الرياضة، لذلك أقامت كأس الرئيس لخلق روح المنافسة بين المواطنين في القرى النائية.

في هذا السياق، قال محمد رضا، أحد سكان قرية المنشية الجديدة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لـ"الدستور" إن في السنوات الماضية كانت قريته تفتقر لجميع الخدمات الرياضية، حيث إن مركز الشباب داخل القرية كان يشبه المباني المهجورة، كما أنه لم يكن يوجد به أجهزة رياضية أو ملاعب صالحة لممارسة الرياضة عليها، وأصبح الشباب يتجهون لقضاء أوقات فرعهم في المقاهي ولم يهتم أحدًا منهم بممارسة الرياضة، وذكر أن مركز شباب قريته مساحته كبير، لكن لم يكن أحدًا مهتما به؛ لذلك تدهور وتهالكت المباني بداخله.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت وأزالت كل أضرار الماضي، بعدما قامت بتطوير وإحلال مركز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة لينعم الشباب بصحة جيدة خالية من الأمراض والمتاعب، إلى جانب توفير مدربين متخصصين في جميع الألعاب الرياضية وتنظيم دورات تدريبية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما قامت المبادرة بإصلاح الملاعب الرياضية داخل المركز، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع الشباب بعدما كثرت مشاكلهم أثناء جلوسهم على المقاهي، وذكر أنه شارك في بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة لكرة القدم بعدما قام مدرب متخصص داخل مركز شباب قريته بتدريبه هو وفريقه، معلقًا أنها كانت من أفضل التجارب التي مر بها طوال حياته حيث إنه استعاد صحته وتعرف على أشخاص جُدد.

يختتم حديثه شاكراً القائمين على المبادرة الرئاسية بعدما شاهد عملية التطوير التي غيرت مركز شباب قريته، وأصبح يتمتع بجميع الخدمات والأجهزة الرياضية الحديثة وساعد كثيرًا في رجوعه لممارسة الرياضة بشكل منتظم، كما وجه الشكل لمنظمي بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة التي جعلت شباب كثير من قرى محافظة كفر الشيخ يشاركون بها وتغيرت حياتهم إلى الأفضل.

الفترة الماضية الملاعب الرياضية المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلق روح المنافسة القرى الفقيرة المبادرة الرئاسية محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

مواطن: «حياة كريمة» قامت بحل مشكلتى بعد أيام من إرسالها لـ«صوتك مسموع»

شباب القرى النائية: «صوتك مسموع» وفرت على الأهالى عناء التواصل مع المسئولين

مواطنة من «بحر البقر»: «صوتك مسموع» سرعت وتيرة حل مشاكل قريتنا

مواطنون في الدقهلية: «حياة كريمة» أمدتنا بكافة الاحتياجات الغذائية والطبية

مستفيدة من «حياة كريمة»: وفرت لى كميات كبيرة من عقار الأنسولين

مستفيد من مبادرة «قرى بلا إدمان»: تعاملوا معي بشكل آدمى داخل المصحة

«حياة كريمة» تعالج مدمني المخدرات داخل القرى النائية

«حياة كريمة» تعالج مدمني المخدرات بمحاضرات توعوية بالقرى النائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

شكرى: العلاقات المصرية الصينية تتميز باستراتيجية شاملة تأتى بثمارها فى كل المناحى

«قادرون باختلاف».. هدية الرئيس السيسى لـ«ملائكة مصر» (فيديو)

536 ألف طالب ينتظمون في امتحانات النقل بالإسكندرية

ضبط مصنع «لبان» دون ترخيص في منشأة ناصر

تحرير 218 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وزير خارجية الصين: سعيد بزيارة مصر.. وندعمها فى الحفاظ على أمنها وسيادتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس