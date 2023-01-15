الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ضمن أفضل 200 مطرب.. ستيفي وندر الذي غير العالم بموسيقاه

ستيفي وندر
ستيفي وندر

نعلم جميعًا أن ستيفي وندر هو فنان موسيقي أسطوري، فقد بصره وهو في سن صغير، كذلك هو من أفضل 200 مطرب في التاريخ، ولكن ما قد لا تعرفه هو أنه طوال مسيرته المهنية التي استمرت أكثر من 50 عامًا جمع وندر بين قوة موسيقى البوب ​​والاهتمام العميق بقضايا السياسة وقد استخدم دائمًا عمله في صناعة الموسيقى لمحاولة تحسين العالم من حوله.

بدأ تفاني وندر من أجل المساواة للجميع في سن مبكرة،أمضى وندر سنوات مراهقته في عزف الموسيقى والتجول، وفي تجمع حاشد في شيكاغو حضره عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، التقى وندر بالقس مارتن لوثر كينج جونيور وتغيرت حياته.

بعد ثلاث سنوات عندما قتل كينج  سافر وندر إلى أتلانتا لحضور الجنازة وخاض معركة استمرت عقودًا لجعل الأمة تعترف بعيد ميلاد كينج باعتباره عطلة وطنية، أوقف مسيرته الموسيقية مؤقتًا لعقد تجمعات في محاولة لإقناع الكونجرس بتمرير مشروع القانون الذي وقعه الرئيس رونالد ريغان في النهاية.

بعد وجودها ضمن قائمة أفضل 200 مطرب.. ثلاثة أشياء يمكن تعلمها من جوني ميتشل

في الثمانينات ساعد وندر في الإغاثة من المجاعة والتوعية بمرض الإيدز، وحصل على جائزة الأوسكار في عام 1984 عن أغنية لفيلم The Woman in Red وأهدى الجائزة لنيلسون مانديلا أثناء سجنه، مما أدى إلى حظر موسيقى وندر في جنوب إفريقيا.

لقد غنى مع كل النجوم الموسيقين مايكل جاكسون جيمي هندريكس  غلاديس نايت ديون وارويك بروس سبرينجستين، جوليو إجليسياس، وتم إدخاله في قاعة مشاهير موسيقى الروك أند رول في عام 1989، وفي عام 1995 ، حصل وندر على جائزة نيلسون مانديلا للشجاعة في منتدى TransAfrica.

شهدت إحدى أشهر أغاني Wonder وهي الأغنية المنفردة التي صدرت عام 1970 بعنوان "Signed، Sealed، Delivered I'm Yours"، انتعاشًا في الشعبية والنشاط السياسي لـ Wonder عندما أصبحت الأغنية المفضلة لدى أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي باراك أوباما.

قدم وندر عرضًا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في عام 2008، حيث تم ترشيح أوباما رسميًا كمرشح الحزب لمنصب الرئيس، وبعد عام  منح الرئيس أوباما ووندر جائزة جيرشوين لإنجاز العمر في البيت الأبيض، منحه أوباما لاحقًا وسام الحرية الرئاسي وهو أعلى وسام شرف لمدني أمريكي.

بعد تواجدها ضمن قائمة أفضل 200 مطرب.. كيف تغني مثل أريانا جراندي؟

ستيفي وندر فنان موسيقي العمل الخيرى مسيرة مهنية أفضل 200 مطرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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