الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فريق «dmc».. رحلة من العمل المتواصل (فيديو)

dmc
dmc

عرضت قناة "dmc"، تقريرًا عن رحلة العمل المتواصل لفريقها، وذلك بمناسبة مرور 6 سنوات على انطلاق القناة منذ تأسيسها.

واستعرضت القناة، لقطات من داخل الاستديوهات، وغرف التحكم، لمشاركة الكواليس مع الجمهور.

وانطلقت شبكة «dmc» الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية قبل 6 سنوات، بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عامًا بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، إذ أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة.

وشارك عدد من الفنانين شبكة «dmc»، في احتفالية عيد ميلادها من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع، واجتمع كل مذيعي القناة للاحتفال بعيد ميلادها على الهواء ومع المشاهدين، ثم توالت فقرات اليوم المفتوح وصولًا إلى السهرة مع النجم أحمد صلاح حسني خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc".

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