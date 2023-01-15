«التضامن» تطلق مبادرة «الحياة أمل» لرعاية كبار السن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة "الحياة أمل " لكبار السن، وتشمل كل مرحلة خمس محافظات في إطار سياسة الرعاية التي تقدمها الوزارة لكبار السن.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تدعم الخدمات المتنوعة لكبار السن طبقاً لخصوصيتهم واحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكاناتهم و توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع

وأشارت إلى أن الوزارة توفر خدمات الحماية الاجتماعية لحوالي 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي "كرامة"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 165 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و56 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات، كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بناءً على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 432 لسنة 2017، والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين

وأطلقت أولى فعاليات المبادرة فى محافظة الإسماعيلية بمشاركة 100 مسن من أعضاء دور وأندية المسنين بمحافظات "بورسعيد – السويس – دمياط – الاسماعيلية".

افتتح اللقاء مها الحفناوى وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين بالوزارة وقيادات العمل بالوزارة.

وتضمن الحفل تنظيم عدد من المسابقات الدينية والثقافية والفنية والترفيهية بشكل عام بين الحضور، وقد شهد الاحتفال مشاركة الهلال الأحمر المصرى الذى قام بإجراء عدد من المتابعات الطبية للمسنين المشاركين وتوفير لقاح فيرس كورونا وأدوات التعقيم، وعلى هامش الاحتفال تم إقامة معرض لمنتجات المسنين المتميزة من المنتجات والمشغولات اليدوية المتميزة.

وتضمن الحفل تنظيم عدد من المسابقات الدينية والثقافية والفنية والترفيهية بشكل عام بين الحضور، وقد شهد الاحتفال مشاركة الهلال الأحمر المصرى الذى قام بإجراء عدد من المتابعات الطبية للمسنين المشاركين وتوفير لقاح فيرس كورونا وأدوات التعقيم، وعلى هامش الاحتفال تم إقامة معرض لمنتجات المسنين المتميزة من المنتجات والمشغولات اليدوية المتميزة.