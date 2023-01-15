المشدد 15 عامًا لتاجر مخدرات بحوزته 12 كيلو بانجو بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 150 ألف جنيه لتاجر مخدرات، لإدانته بحيازة كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 14943 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 25 من شهر يوليو لماضى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، القبض على "محمود. م" 34 عامًا مقيم نطاق مركز بلبيس، لاتهامه بالاتجار في جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح.

وضبط بحوزته 12 قطعة حشيش تزن 1200 جرام، و6 لفافات كبيرة من مخدر البانجو تزن 12 كيلو، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمت إحالته للنيابة العامة التى قدمته محبوسًا لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.