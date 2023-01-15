يبيعها للرجال عبر «فوري».. ضبط قواد يبث فيديوهات إباحية للنساء في الشرقية

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه ببث مقاطع إباحية لعدد من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، لعرضها على الرجال لعمل محادثات بمقابل مادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد القبض على «محمد. ا»، 30 عاما؛ لاتهامه بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبث عليه مقاطع إباحية لعدد من النسوة يمارس عليهن أعمال القوادة، وذلك من أجل عرضها على الرجال لعمل محادثات مقابل مبلغ مادي يرسل إليه من خلال خدمات فورى.

وتم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 إداري أبو كبير لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة بأبو كبير لمباشرة التحقيقات معه.