«مياه القناة» تبدأ تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية الحجاز

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء الكامل من محطة وشبكات الانحدار لصرف صحي قرية الحجاز بمنطقة الكيلو 2، لتخدم حوالي 10 آلاف نسمة، والبدء في تنفيذ خطة الشركة لتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وذلك بعد ان تم فتح باب التعاقد للأهالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة رفع صرف صحي قرية الحجاز بدأت فيها الشركة بفتح باب التعاقد للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط علي الشبكات، وذلك بعد ان تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبي للمحطة، كما جاري مراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن محطة رفع صرف صحي قرية الحجاز، تحتوي على البيارة، عنبر التشغيل، الأوناش، منظومة الطرق المائي، المولد، مبنى للإدارة، المخزن، غرفة تأمين المبنى، بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير فخار وخرسانة وبلاستيك، بأقطار "200 - 700 مم"، بإجمالي طول 5 كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير بلاستيك ".p.v.c" قطر 450 مم وبإجمالي طول وأحد كم.

- استمرار الحملة المكبرة لعملية ملس وتسليك وتطهير لشبكات الصرف الصحي

وأضاف أنه يتم استمرار الحملة المكبرة لعملية ملس وتسليك وتطهير لشبكات الصرف الصحي للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة خاصة في فصل الشتاء، وذلك تحت أشراف مباشر علي أرض الواقع من رؤساء القطاعات والمناطق لمتابعة سير وانتظام العمل والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تلقينا عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في الشبكات، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات إلى مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، ومنها تعديل خط انحدار القنطرة شرق قطر 400 مم نتيجة المياه الجوفية الناتجة عن طبيعة الأرض وإعادة تشغيله، وعمل صيانة لمحبس 500 مم المغذي لمحطة التوطين بالقنطرة شرق، كما تم اصلاح خط 400 مم بمدينة القنطرة القديمة، وإصلاح خط مياه بمنطقة الغطوس، وإصلاح خط المياه بمنطقة عزبة الصحة.