الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق فى ورشة أخشاب بالشرقية

حريق في ورشة أخشاب
حريق في ورشة أخشاب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب أسفل الكوبري العلوي بمدينة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بورشة أخشاب أسفل الكوبري العلوي بمدينة بلبيس، نطاق قسم شرطة بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بورشة أخشاب مقامة على مساحة 300 متر، والتهمت النيران محتويات الورشة، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

مديرية أمن الشرقية ورشة أخشاب مدينة بلبيس قوات الحماية المدنية

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الفاسدون يمتنعون

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