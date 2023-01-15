نشوب حريق فى ورشة أخشاب بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب أسفل الكوبري العلوي بمدينة بلبيس.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بورشة أخشاب أسفل الكوبري العلوي بمدينة بلبيس، نطاق قسم شرطة بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.



وتبين من الفحص نشوب الحريق بورشة أخشاب مقامة على مساحة 300 متر، والتهمت النيران محتويات الورشة، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.