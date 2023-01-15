تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 598 شاحنة و32 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 325 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 273 شاحنة و11 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، دليلة والحرية، بينما تم تداول 1950 طن بضائع عامة ومتنوعة 181 شاحنة بميناء نويبع.

فيما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.