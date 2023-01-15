إصابة شاب فى حادث انقلاب موتوسيكل بمركز أبو حماد بالشرقية

أصيب شخص بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الأسدية القرين، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القرين وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

استقبل مستشفى القرين "محمد ج م" 24 سنة، مصابًا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بالأسدية وتم نقله للمستشفى عن طريق مرفق الإسعاف، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، فى حادث تصادم 2 موتوسيكل، بدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكان مستشفى منيا القمح المركزى، قد استقبل كلًا من «ياسر.س.إ»، 16 سنة، مقيم قرية ميت يزيد، دائرة مركز منيا القمح «جثة هامدة»، و«كريم.ن.م» 13 سنة، مقيم قرية ميت يزيد، دائرة المركز، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين وقوع حادث تصادم اثنين موتوسيكل، أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، وتم نقلهم للمستشفى عن طريق الأهالي.

تم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تلقى المصاب للعلاج اللازم.