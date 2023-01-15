الأولى من نوعها.. 15 مقرا لدعم ذوي الهمم بداخل مستشفيات صحة الإسكندرية

قالت الدكتورة فاطمة رجب، مديرة إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الإدارة التي

تم استحداثها فى أول يونيو 2022، هى الأولى من نوعها على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.



وأضافت «رجب» خلال بيان اليوم، أنه تم إنشاء مقرات خدمة ذوي الهمم لأول مرة داخل المستشفيات التابعة للمديرية، بلغ 15 مقرًا حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمة بسهولة ويسر عن طريق فريق دعم ذوي الهمم بكل مستشفى الذى يتكون من فرد الأمن الذي يستقبل المريض ويوجهه إلى مكان تلقى الخدمة ويعفي المريض من الانتظار سواء بالعيادات الخارجية أو الاستقبال، كما تضم الفرق أفراد مدريين على لغة الإشارة.

وأوضحت «رجب» أن مقرات دعم ذوي الهمم تعد أيضا مقرا للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة وتحويلها إلى العيادات التخصصية التابعة لإدارة ذوي الهمم مثل عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل وعيادة علاج الصرع بمستشفى فوزي معاذ وغيرها وذلك كنواة لتطبيق مشروع مصر بلا إعاقة، كما تقدم تلك المقرات الخصم الخاص بذوي الهمم طبقا لقانون 10 لعام 2018.



مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية

مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية