الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأولى من نوعها.. 15 مقرا لدعم ذوي الهمم بداخل مستشفيات صحة الإسكندرية

مقرات دعم ذوي الهمم
مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية

قالت الدكتورة فاطمة رجب، مديرة إدارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الإدارة التي
تم استحداثها فى أول يونيو 2022، هى الأولى من نوعها على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.
 

وأضافت «رجب» خلال بيان اليوم، أنه تم إنشاء مقرات خدمة ذوي الهمم لأول مرة داخل المستشفيات التابعة للمديرية، بلغ 15 مقرًا حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمة بسهولة ويسر عن طريق فريق دعم ذوي الهمم بكل مستشفى الذى يتكون من فرد الأمن الذي يستقبل المريض ويوجهه إلى مكان تلقى الخدمة ويعفي المريض من الانتظار سواء بالعيادات الخارجية أو الاستقبال، كما تضم الفرق أفراد مدريين على لغة الإشارة.

 

وأوضحت «رجب» أن مقرات دعم ذوي الهمم تعد أيضا مقرا للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة وتحويلها إلى العيادات التخصصية التابعة لإدارة ذوي الهمم مثل عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل وعيادة علاج الصرع بمستشفى فوزي معاذ وغيرها وذلك كنواة لتطبيق مشروع مصر بلا إعاقة، كما تقدم تلك المقرات الخصم الخاص بذوي الهمم طبقا لقانون 10 لعام 2018.
 

مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية
مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية
مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية
مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية
مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية
مقرات دعم ذوي الهمم بصحة الإسكندرية
مديرية الشئون الصحية دعم ذوى الهمم الأولى من نوعها لغة الإشارة لاول مرة 15 مقر ا حتى الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

تقارير: مصالحة محتملة بين هارى وأفراد العائلة الملكية قبل تتويج تشارلز الثالث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل «ضحية الآيفون» بالمحلة

تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الأول الثانوى عبر التليجرام (صور)

قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر

انعقاد الجمعية العمومية لشركة «نوربيتكو» اليوم

لمراقبة الأسعار والأسواق.. حملات مكبرة للتفتيش على المحال ومعارض السلع بسفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس