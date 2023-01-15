الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طن الذرة بـ13900 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم

الذرة
الذرة

شهدت أسعار بعض أنواع مدخلات الإنتاج الخاصة بالأعلاف حالة من عدم الاستقرار، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 13900 جنيه للطن، وجاءت الأسعار اليوم الأحد كالتالي:

- أسعار الذرة اليوم 

 سجلت أسعار الذرة البرازيلي 13900 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الذرة الأوكراني 13600 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى 1850 جنيهًا للطن.

وقد سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1850 جنيهًا للطن.

وسجلت أسعار الذرة كورن فلاك "ذرة أرجنتينى" 14500 جنيه للطن.

- أسعار فول الصويا اليوم 

بينما سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه للطن.

وقد سجل كسب صويا محلى 44% 31000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% محلي 32000 جنيه للطن. 

وسجلت أسعار صويا فول فات  مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار صويا فول فات-  محلي "سعر أرضة " 29100 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار كسب عباد +36% 17000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار جيلوتين مستورد 45000 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار جيلوتين محلي 44000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الردة بران محلي 9500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار النخالة الخشنة 9700 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار حمل تبن 520 جنيهًا للطن.

- أسعار الأعلاف

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 21500 جنيه للطن.

أسعار العلف نامي 21% اليوم 21400 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار العلف ناهي 19% اليوم 21300 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادي نامي بـ20800 جنيه للطن.

وقد سجل أسعار العلف بياض 18% اليوم 20200 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بياض 17% بــ17400جنيه للطن.

وسجل سعر طن بياض 16% بـ17300 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ17000 جنيه.

أسعار حالة عدم الاستقرار الارتفاع أنواع مدخلات الأنتاج الخاصة بالاعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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