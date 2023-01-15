الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قناة «dmc» تجمع شمل الأسرة المصرية ببرامج اجتماعية وترفيهية مميزة

برنامج صاحبة السعادة
برنامج صاحبة السعادة

منذ انطلاق قناة dmc قبل مرور 6 سنوات، وكان أحد أبرز أهدافها، هو أن تجمع شمل الأسرة المصرية في نافذة إعلامية واحدة تهم كل أطياف فئات المجتمع من صغار وكبار ورجال ونساء، وهذا ما حققته dmc من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية والترفيهية المميزة التي جعلتها في ريادة القنوات المصرية والعربية.

قناة  dmc قدمت على مدار 6 سنوات برامج اجتماعية، كان لها تأثير كبير على المجتمع المصري، وساعدت في توعية أفراد الأسرة بالقيم والأخلاق الحميدة، والعمل على بناء الوطن، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الترفيهية التي جمعت جميع أفراد الأسرة لمشاهدتها، كان أبرزها الآتي:

 

صاحبة السعادة

من أبرز البرامج التي لا يمكن مشاهدتها في أي قناة أخرى؛ إلا على شاشة dmc، برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، واستضافت من خلاله أبرز نجوم الفن والمجتمع، ليس في مصر فقط؛ بل وفي العالم العربي أيضًا، ليصبح أحد أكثر البرامج مشاهدة في الوطن العربي.

صاحبة السعادة

إسعاد يونس التي نجحت في ارتباط الجمهور بها، وانتظار حلقات برنامجها الأسبوعي على قناة dmc، ليتحول إلى أيقونة في البرامج الاجتماعية الترفيهية في الوطن العربي.

 

السفيرة عزيزة

اهتمام قناة dmc بالمرأة وقضايا كان له نصيب كبير، من خلال تقديم برنامج “السفيرة عزيز”، الذي يقدمه مجموعة من ألمع المذيعات في مصر.

 برنامج السفيرة عزيز

“السفيرة عزيز” أصبح برنامج المرأة الأول في مصر، بفضل الاهتمام بجميع قضايا المرأة، لتتحول بالفعل إلى قناة الأسرة المصرية.

 

ماما دوت أم 

قناة dmc، لم تنسى دور الأم الكبير في المجتمع المصري؛ بل عملت على زيادة وعي الأمهات، من خلال برنامج “ماما دوت أم”، الذي يعد من أشهر البرامج الموجهة إلى الأمهات بشكل خاص والأسرة بشكل عام، إذ يستضيف البرنامج مجموعة من المتخصصين في مجالات الصحة والتربية ورجال الدين لإيجاد الحل المناسب الذي يحافظ على الأسرة وإنشاء بيت سوي.

برنامج ماما دوت أم  

برنامج “ماما دوت أم”، الذي تقدمه الإعلامية المميزة فاطمة مصطفى، يجري أيضًا حوارات مع الأمهات والأزواج لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الأمهات والأبناء في الحياة، بداية من ولادتهم حتى المراهقة، بطرق جديدة وشيقة، فضلًا عن كل القضايا المتعلقة بالتربية والصحة والسلوك والمشكلات التي تواجه.

وأعلنت القناة عن بدء عرض الموسم الخامس من برنامج “ماما دوت أم”، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الذي يكون كل جمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتكون بذلك قناة الأسرة المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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