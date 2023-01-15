على مدار 6 سنوات.. علماء مصر حول العالم على شاشة «DMC»

تحتفل شبكة قنوات DMC بمرور 6 سنوات على الانطلاق والنجاح، لكن خلال هذه السنوات عملت على مواصلة دورها الوطني في البحث عن علماء مصر وأبنائها في الخارج، الذين ساعدوا في بناء أغلب دول العالم، وكانوا سفراء لها في كل بقاع الكرة الأرضية.

وتعد شبكة قنوات DMC، أول قناة في مصر والعالم العربي، تقدم برنامج يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم؛ بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.

برنامج “مصر تستطيع” الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، محاولة جديدة لاكتشاف الشخصية المصرية القادرة على النجاح في أي مكان بالعالم، وأيضًا داخل مصر يلقي الضوء على نماذج مصرية ملهمة.

البرنامج سبق واستضاف ١٠٠ عالم مصري من أمريكا وكندا وألمانيا والنمسا وفرنسا، ومنه انطلقت مبادرات مجتمعية للاستفادة من خبرة العلماء في خدمة مصر، وتم الاستعانة بخمسة من علماء البرنامج في المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، كما حضر العلماء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الهجرة ومنتدي شباب العالم في شرم الشيخ، وتم الاستعانة بكثير منهم مع مؤسسات الدولة في مشروعات التنمية، وساهم علماء البرنامج في عمل أكثر من ٥٠٠ عملية جراحية.

شبكة قنوات DMC، تهدف من خلال البرنامج إلى تنمية الثقافة العلمية عند الشباب، وربط علماء الداخل والخارج بشبكة واحدة لخدمة الوطن، كما يقدم حلولا مبتكرة لتنمية مهارات الشباب والأطفال العلمية، ويلقي الضوء على نماذج مصرية تصدرت العالم في مسابقات وتصنيفات دولية داخل الوطن ومن خارجه.