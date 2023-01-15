الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خبير لوائح: كهربا لن يشارك مع الأهلى إلا فى حالة واحدة

كهربا
كهربا

أبدى طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، تعجب من الأنباء التي تم تداولها بشأن إمكانية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، جناح الأهلي، في مباراة المصري الماضية.

وقال طلال عبد اللطيف، في تصريحات تلفزيونية، "تعجبت من الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية حول احتمالية مشاركة كهربا مع الأهلي أمام المصري".

وأضاف: "اللاعب لن يتمكن من المشاركة في المباريات إلا بعد سداد الغرامة الموقعة ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الزمالك".

وتابع: "كل الأنباء بشان مشاركة اللاعب غير صحيحة، بل وأن عقوبة كهربا قد يتم تغليظها حال تأخره المستمر في سداد الغرامة، كما أن النادي الأهلي ليس طرفًا في الأزمة من الأساس".

وأتم تصريحاته: "الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلق خطابًا من فيفا بشأن عودة كهربا إلى المباريات مرة أخرى، واللاعب لن يستطع المشاركة إلا بسداد الغرامة المستحقة للزمالك".

كهربا خبير لوائح الاهلى الدورى المصرى

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