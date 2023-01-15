رسميا.. أوباما يوقع على عقد إعارته للحزم السعودى لمدة 6 أشهر

وقع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع.

واتفق مسؤولو الناديين على كافة الأمور المالية الخاصة بالصفقة، لينتقل أوباما إلى صفوف الحزم.

وكان أوباما قد بعث رسالة إلى جماهير الزمالك حيث ألمح إلى رحيله عن القلعة البيضاء.

وكتب أوباما: "جماهير الزمالك العظيمة أطلب منكم الدعاء لى بالتوفيق والنجاح، على أعتاب خوض تجربة جديدة في حياتي المهنيه كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي، ولن يتغير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتي سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن أنساه وهو وسام على صدري".



وأضاف: "جمهور الزمالك الغالي مازالت أصواتكم وأفراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل إنجاز باقيه في آذاني عشنا سويا سنوات عديدة من الانتصارات والإنجازات وكنتم أنتم المحفز الأول والداعم الأول لنا كلاعبين”.



واختتم: "سوف أشتاق إلى أصواتكم في المدرجات ولن أقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر في يوم من الأيام، إن لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالتة يمين كمشجع بجواركم".