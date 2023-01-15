الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 30 اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

 

وعلى الفور انتقل ممثلوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصابة،" عماد. ا. ع" 26 سنة مقيم بمحافظة سوهاج ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم " محمد. م. ا" 19 سنة مقيم بناحية محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "حسام. م. ع" 23 سنة مقيم بمحافظة أسيوط مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "خالد. ع. م" 27 سنة محافظة أسيوط مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "حسن. ي. م" 54 سنة مطروح مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أشرف. م. ق" 50 سنة مقيم بمحافظة سوهاج مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " فتح الله. ع. م" 70سنة مقيم بمحافظة سوهاج مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "غانم. د. س" 25 سنة مقيم سوهاج مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "حمادة. م. ض"40 سنة مقيم بناحية محافظة قنا مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم "علي. م. ع" 43 سنة مقيم بناحية مطروح مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة

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