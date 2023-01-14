القصاص: سيناء شهدت مشروعات تنموية كبيرة خلال الثمانى سنوات الأخيرة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن شمال سيناء وجنوبها شهدا تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

التنمية في سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء شهدت العديد من مشروعات التنمية خلال الثماني سنوات الأخيرة وذلك للحفاظ على الاستدامة والبقاء، ومن هذه المشاريع مدينة رفح الجديدة والتي تضم 10 آلاف وحدة سكنية وبيوتًا سيناوية.

وتابع، كما تم بناء 3 جامعات، واستصلاح الأراضي وأنفاق سيناء، ومحطات إعادة تدوير المياه وتحليتها، كلها مشروعات تكشف عن حجم التطور الكبير في سيناء وكذلك برنامج "حياة كريمة"، ومشروعات الطاقة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يرى أن التوطين هو التأمين الحقيقي لسيناء وتحويلها لمكان لكل لمشاريع والتي توطد فكرة الاستمرارية والتنمية.