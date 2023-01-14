الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

صدمة للجانرز.. شاختار يؤكد اقتراب مودريك من تشيلسى فى بيان رسمى

ميخايلو مودريك
ميخايلو مودريك

علق نادي شاختار دونتيسك الأوكراني، على مفاوضات انتقال ميخايلو مودريك، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم مودريك بالرحيل عن صفوف فريق شاختار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والانتقال لنادي أرسنال الإنجليزي، ولكن نادي تشيلسي دخل على خط المفاوضات في الساعات الماضية.

وأصدر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية قال فيه: "ناقش رينات أخميتوف، رئيس نادي شاختار، وبهداد إجبالي، المالك الشريك لنادي تشيلسي، انتقال ميخايلو مودريك إلى نادي تشيلسي اليوم".

وأضاف البيان: "الطرفان قريبان جدًا من الاتفاق على انتقال اللاعب للنادي".

ميخايلو مودريك، صاحب الـ22 عامًا بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي شاختار وانتقل من فريق تحت 17 عامًأ لفريق الرديف في 2018، ثم انتقل إلى نادي أرسنال كييف الأوكراني على سبيل الإعارة في مارس 2019 وعاد بعد 3 أشهر لفريقه، ثم انتقل مرة أخرى معارًا لنادي ديسنا في صيف 2020، قبل أن يعود في شتاء 2021 لفريق الرديف ويتم تصعيده للفريق الأول.

ولعب ميخايلو مودريك 77 مباراة مع الفرق التي شارك لها، وسجل 12 هدفًا وصنع 19.

وفي الموسم الحالي، لعب 18 مباراة بقميص شاختار دونتيسك ببطولة الدوري الأوكراني ودوري أبطال أوروبا وسجل 10 أهداف وصنع 8 لزملائه.

من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، صحفي الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين، مشيرًا إلى أن الصفقة ستكلف نادي تشيلسي 100 مليون يورو.

وأكد رومانو أنه من المقرر أن يصل اللاعب للعاصمة الإنجليزية لندن الليلة من أجل الخضوع للفحص الطبي غدًا الأحد والتوقيع على العقود حتى عام 2030.

ميخايلو مودريك يجيد اللعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، ولعب 8 مباريات بقميص منتخب أوكرانيا دون المساهمة في أي هدف.

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