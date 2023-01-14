مدرب بيشكتاش لـ«الدستور»: لن أفرط فى موليكا مهما كان الثمن

أكد شونيل جونيش، المدير الفني لبيشكتاش التركي، على تمسكه ببقاء الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير تركية قد كشفت عن إصرار الأهلي على التعاقد مع موليكا، رغم طلب بيشكتاش الحصول على 8 ملايين يورو للتخلي عن خدمات اللاعب.

وقال جونيش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "من الصعب للغاية التفريط في أي عنصر من العناصر الأساسية بفريقي الوقت الحالي".

وأضاف "علمت أن هناك اهتمامًا من النادي المصري بالحصول على موليكا بعدما تواصل معي أحد المسئولين بالنادي، لكن أبديت رفضي بشدة".

وعن إمكانية بيع موليكا مقابل 8 ملايين يورو "لم أطلب بيع موليكا حاليًا وأرفض التفريط في اللاعب مهما كانت قيمة الصفقة".

وشارك موليكا في انتصار بيشكتاش على كونيا سبور بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ18 من الدوري التركي.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد في الساعات القليلة المقبلة لحل أزمة خط الهجوم.