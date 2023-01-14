السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الموجة السابعة.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف آخر مستجدات فيروس كورونا

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

أوضح الدكتورأشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، آخر مستجدات الموجة السابعة من فيروس كورونا، قائلًا: "إن الفيروسات التنفسية عامة تكون بها موجات، حيث تزيد حالات الإصابة ثم تقل ثم تزيد، ولذلك يسمونها بالموجات".

وأضاف الدكتور أشرف حاتم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الموجة السادسة من فيروس كورونا عدت منذ فترة، وكانت موجة بسيطة، وكان متحور أوميكرون، وكانت كلها إصابات بسيطة، لافتة إلى أننا بقالنا أسبوعين ثلاثة، في الموجة السابعة، حيث إن الحالات أكثر زيادة عن الطبيعي. 

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الجديد في الموجة السابعة، أنه متواجد معها موسم الإنفلونزا، حيث توجد لدينا إصابات بالإنفلونزا H1N1، بالإضافة إلى الفيروس التنفسي المخلوي، وهو ما يسمى بالفيروسات الثلاثية.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أنه إذا كان يوجد لدى المريض ارتفاع شديد في درجة الحرارة تصل لأعلى الـ38 درجة مئوية، مع تكسير شديد في الجسم، فإنه لا بد من إجراء تحليل خاصة مع وجود عامل الخطورة. 

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