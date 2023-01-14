فاروق الباز: «اكتشاف كوكب جديد يبعد عن الأرض مئات السنوات الضوئية»

قال فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إنه ربما يكون هناك آلاف من الكواكب التي تشبه كوكب الأرض وقربها من الشمس.

اكتشاف كوكب جديد

وأكد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم اكتشاف ثاني كوكب بحجم كوكب الأرض، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين هذا الكوكب والشمس نفس المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والشمس.

اكتشاف الفضاء

وأضاف في حديثه، أن القرآن الكريم يدعو إلى البحث والاكتشاف والتمعن فيما خلق الله سبحانه وتعالى، ولهذا اكتشاف الفضاء ليست به نهاية.

وأشار إلى، أن تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة ناسا يعطي بيانات دقيقة عن الفضاء، ولكن السفر لهذا الكوكب الجديد الذي تم اكتشافه بواسطة هذا التلسكوب الحديث والدقيق صعب للغاية، حيث يبعد هذا الكوكب عن كوكب الأرض مئات السنوات الضوئية.