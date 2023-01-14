السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الوزراء: «كل فئات المجتمع ضحوا لتحرير سيناء من الإرهاب»

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن شمال سيناء تتمتع بوفرة في المشروعات التنموية، حيث بها فرص استصلاح الزراعي والتعدين وصيد الأسماك والاستزراع السمكي، وفرص للصناعات البدوية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التنمية في شمال سيناء قائمة على موقعها الفريد وأن لديها تنوعًا في مشروعات التنمية.

ولفت سعد، إلى أن إطلاق اسم الشهيد المستشار محمد مروان، على محكمة بالعريش تكريمًا لتضحياته، موضحًا أنه استشهد خلال إشرافه على الانتخابات في شمال سيناء، ومحمد مروان هو الشقيق الأصغر لوزير العدل عمر مروان، واليوم يشهد عمر مروان افتتاح القاعة التي تحمل اسم شقيقه الأصغر محمد مروان، ما يوضح أن التضحيات طالت الجميع مدنيين وعسكريين وشرطة، كل فئات المجتمع ضحوا، مثلما ضحينا لتحرير سيناء، وهذا هو التحرير الثاني لسيناء من الإرهاب.

وأشار إلى أن محكمة شمال سيناء، كانت تتعرض للهجمات، وتوقفت عن العمل، اليوم عاد العمل لها بوتيرة منتظمة وتم تجديدها".

سيناء تحرير سيناء الإرهاب المشروعات التنموية بسيناء الوزراء

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