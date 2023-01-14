السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عادل حمودة يكشف سبب استعداد أمريكا للدخول فى حرب من أجل تايوان

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه في يوم 23 مايو 2022 بدأت السياسية الأمريكية تتجه ناحية تايوان والتي قد تشهد مواجهة خشنة مع الصين.

رد بايدن على استعداده لخوض حربًا للدفاع عن تايوان

وأضاف خلال حلقة الليلة من برنامجه "واجه الحقيقة" والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سئل هل ستدافع أمريكا عن تايوان؟، ليرد مؤكدًا أن "هذا هو الالتزام الذي قطعناه"، وهذه هي المرة الثالثة التي يصرح فيها بنفس التصريح.

وأكد “حمودة” أن أهم سبب لاستعداد أمريكا للدخول حرب للدفاع عن تايوان  هو صناعة الرقائق الإلكترونية والتي تبلغ قيمتها 147 مليار دولار ما يعادل 15% من الناتج المحلي لتايوان وتمثل 40% من صادراته وهي ركيزة اقتصاداتها وتشهد الرقائق الأكثر تطورا.

وأشار إلى أن الشركات العسكرية تتنافس على الرقائق الإلكترونية وكذلك الشركات العالمية والصينية وهذه المنافسة تهدد بقيام حرب عالمية ثالثة.

عادل حمودة أمريكا تايوان حرب للدفاع الصين

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