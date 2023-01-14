السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تحيا مصر» يكشف ماذا قدم الصندوق للمصريين منذ إطلاقه في 2014

تحيا مصر
تحيا مصر

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق تأسس ككيان معاون لأجهزة الدولة وصولا لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن صندوق تحيا مصر ساهم في دعم التعليم والتدريب، كما ساعد أجهزة الدولة في مواجهة الكوارث والأزمات.

ولفت محمد مختار، إلى أن صندوق تحيا مصر أنفق 22 مليار جنيه منذ تأسيسه في 2014، تمثلت في توفير سكن كريم لسكان المناطق العشواية، متابعا: "شاركنا في الأسمرات وبشاير الخير و12 ألف 470 منزل تم إعمارهم وفرشهم".

وأردف: "في مجال الرعاية الصحية وفرنا تجهيزات لبعض المستشفيات الجامعية والعامة، وقما بشاء 3100 ماكينة غسيل كلوي و500 حضانة للاطفال، ودعم كامل ومستمر لبعض الاقسام في مسشتفى أبو الريش والقصر العيني".

وتابع: "نوفر دعم غذائي لما يقرب من 11 مليون مواطن من خلال القوافل على مدار العام في المناطق النائية وأيضا قرى ونجوع مصر، وخلال أزمة كورونا وفرنا أكثر من 700 طن مواد غذائية للأسر غير القادرة، وساهمنا في دعم العمالة غير المنتظمة".

وأكد محمد مختار، أن كل الأموال التي تخرج من الصندوق تكون بتصديق من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأن الصندوق يحظي برعاية الرئيس.

محمد مختار صندوق تحيا مصر حياة كريمه محمد الباز اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

توابع «سعر الصرف المرن».. نهاية السوق السوداء ومزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد «استيعاب الصدمة»

اللواء أشرف عطية يتحدث لـ«الدستور» عن مشروعات المبادرة الرئاسية: 21 مليار جنيه لتنفيذ ٢٣٢١ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» فى أسوان

محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوباما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس