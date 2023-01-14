«تحيا مصر» يكشف ماذا قدم الصندوق للمصريين منذ إطلاقه في 2014

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق تأسس ككيان معاون لأجهزة الدولة وصولا لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن صندوق تحيا مصر ساهم في دعم التعليم والتدريب، كما ساعد أجهزة الدولة في مواجهة الكوارث والأزمات.

ولفت محمد مختار، إلى أن صندوق تحيا مصر أنفق 22 مليار جنيه منذ تأسيسه في 2014، تمثلت في توفير سكن كريم لسكان المناطق العشواية، متابعا: "شاركنا في الأسمرات وبشاير الخير و12 ألف 470 منزل تم إعمارهم وفرشهم".

وأردف: "في مجال الرعاية الصحية وفرنا تجهيزات لبعض المستشفيات الجامعية والعامة، وقما بشاء 3100 ماكينة غسيل كلوي و500 حضانة للاطفال، ودعم كامل ومستمر لبعض الاقسام في مسشتفى أبو الريش والقصر العيني".

وتابع: "نوفر دعم غذائي لما يقرب من 11 مليون مواطن من خلال القوافل على مدار العام في المناطق النائية وأيضا قرى ونجوع مصر، وخلال أزمة كورونا وفرنا أكثر من 700 طن مواد غذائية للأسر غير القادرة، وساهمنا في دعم العمالة غير المنتظمة".

وأكد محمد مختار، أن كل الأموال التي تخرج من الصندوق تكون بتصديق من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأن الصندوق يحظي برعاية الرئيس.