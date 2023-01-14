مراكز المنيا تواصل جلسات التشاور والمشاركة المجتمعية لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بدعوة المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور العامة الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري في الساعة 11 صباحا بقاعة الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

تستهدف جلسات الاستماع مناقشة اقتراحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة.

كان الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، قد شهد لقاء المشاركة المجتمعية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، وذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي وحدة التنفيذ بالمحافظة وكذلك ممثلي التخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وذوي الهمم وعدد من المواطنين بالمركز.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بالاستماع إلى مقترحات المواطنين، لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية في الخطة الاستثمارية للمراكز للعام المالي (2023 – 2024) متوسطة الاجل، وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

استمع نائب المحافظ، خلال الجلسة إلى عدد من مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات والملاحظات التي تتعلق بمشروعات الخطة، وذلك عقب استعراض مشروعات الخطة بمركز ومدينة ابوقرقاص والتي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز بعد دراستها مع الجهات.

كما كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قد عقدت جلسة التشاور المجتمعي الثانية بمقر القاعة الكبرى للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاى وعلى الكيال وفضل الجبالى نائبا المركز والدكتورة نجلاء حمدي مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة وداليا محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان ومحمود محمد مسئول بناء قدرات برنامج تنمية الصعيد وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعشرات من الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية في جلسة التشاور التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية.

وجرى خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز مطاي والاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

يذكر أن الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا كانت قد حددت مواعيد جلسات التشاور والمشاركة المجتمعية لمناقشة مشروعات الخطة الأستثمارية للمحافظة لعام 2023 / 2024 حيث حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أقصى شمال غربي المحافظة غدا الأحد، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بينما حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بينما حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة يوم الأحد من الأسبوع الرابع من نفس الشهر لتنظيم الجلسة بقاعة حورس بالمدينة.