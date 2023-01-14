السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مراكز المنيا تواصل جلسات التشاور والمشاركة المجتمعية لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بدعوة المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور العامة الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري  في الساعة 11 صباحا بقاعة الوحدة المحلية لمدينة المنيا. 

 

تستهدف جلسات الاستماع مناقشة اقتراحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة. 

 

كان الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، قد شهد لقاء المشاركة المجتمعية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، وذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي وحدة التنفيذ بالمحافظة وكذلك ممثلي التخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وذوي الهمم وعدد من المواطنين بالمركز.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بالاستماع إلى مقترحات المواطنين، لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية في الخطة الاستثمارية للمراكز للعام المالي (2023 – 2024) متوسطة الاجل، وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

استمع نائب المحافظ، خلال الجلسة إلى عدد من مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات والملاحظات التي تتعلق بمشروعات الخطة، وذلك عقب استعراض مشروعات الخطة بمركز ومدينة ابوقرقاص والتي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز بعد دراستها مع الجهات. 

 

كما كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قد عقدت جلسة التشاور المجتمعي الثانية بمقر القاعة الكبرى للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاى وعلى الكيال وفضل الجبالى نائبا المركز والدكتورة نجلاء حمدي مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة وداليا محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان ومحمود محمد مسئول بناء قدرات برنامج تنمية الصعيد وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعشرات من الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية في جلسة التشاور التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية. 

 

وجرى خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز مطاي والاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

 

يذكر أن الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا كانت قد حددت مواعيد جلسات التشاور والمشاركة المجتمعية لمناقشة مشروعات الخطة الأستثمارية للمحافظة لعام 2023 / 2024 حيث حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أقصى شمال غربي المحافظة غدا الأحد، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بينما حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بينما حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة يوم الأحد من الأسبوع الرابع من نفس الشهر لتنظيم الجلسة بقاعة حورس بالمدينة.

المنيا أستمرار جلسات التشاور والمشاركة المجتمعية مراكز المنيا مناقشة مشروعات الخطة الأستثمارية للمحافظة لعام 2023 2024 اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

توابع «سعر الصرف المرن».. نهاية السوق السوداء ومزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد «استيعاب الصدمة»

اللواء أشرف عطية يتحدث لـ«الدستور» عن مشروعات المبادرة الرئاسية: 21 مليار جنيه لتنفيذ ٢٣٢١ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» فى أسوان

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

الجمهوريون يفتحون تحقيقًا برلمانيًا حول الانسحاب الأمريكى من أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس