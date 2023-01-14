محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن انتظام الامتحانات غدًا الأحد الموافق 15 يناير 2023 طبقًا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك على ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء امتحاناتهم دون أى معوقات أو عراقيل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.

وكان قد أعلن المحافظ، عن تعطيل الامتحانات اليوم السبت، للصف السادس الابتدائي فقط، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم للصف السادس في موعد لاحق، وامتحانات باقي الصفوف قائمة في موعدها اليوم ولا تأجيل لها. يأتي ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب من صغار السن، موضحًا أن امتحانات يوم الأحد سيتم النظر فيها مساء اليوم السبت.

واعتمد محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد الامتحانات الجديدة للصف السادس الابتدائي التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، وذلك عقب قرار المحافظ تعطيل الامتحانات للصف السادس الابتدائي اليوم السبت 14 يناير 2023 نظرًا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وجرى تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي (الرياضيات والتربية الدينية) يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري في تمام الثامنة صباحًـا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادتي (اللغة العربية والدراسات) يوم الأربعاء الموافق 18 يناير في تمام الثامنة صباحًا.