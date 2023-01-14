السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. الشاعر تامر حسين مع مصطفى عمار بملعب الفن على ON SPORT FM

تامر حسين
تامر حسين

يحل الشاعر الغنائي تامر حسين كضيف لأول مرة بملعب الفن على راديو ON SPORT FM، الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، مع الكاتب الصحفي مصطفي عمار وبرنامجه "ملعب الفن".

يتحدث حسين ويكشف لـ"ملعب الفن" عددًا من الكواليس والأسرار في رحلته مع الكتابة وتأليف الأغاني، وكيف بدأت علاقته بالهضبة " عمرو دياب"، مرورًا بالنجوم الكبار أمثال حماقي، تامر حسني، حسين الجسمي وآخرين.

كما يكشف حسين عن رأيه عن أهم شاعر جيله والشعراء الذين سبقوه، وأهم الملحنين والموزعين في مشواره، و ما الدرس الذي تعلمه طوال رحلته.

كما يتطرق للحديث عن جوائزه وتكريماته الكثيرة من مهرجانات عديدة، كما يتحدث عن أغانيه الجديدة للعام الجديد 2023 يارب تكون بخير للنجم حسين الجسمي، بتفتكرنى ساعات، حبينا، أنت الأصل للنجم رامي صبري.

يذكر أن برنامج ملعب الفن من تقديم الكاتب الصحفي مصطفي عمار، يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو ON SPORT FM.

الشاعر المتميز تامر حسين تامر حسين ON sport fm SPORT ملعب الفن

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