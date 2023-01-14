مفتى الجمهورية: «الشريعة ليست عقبة أمام تقدم الإنسان ولكنها تحبذ كل تطور»

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة خاصة في الذكرى السادسة لانطلاق برنامجه "لعلهم يفقهون"، وقناة dmc، مع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وعبر مفتي الجمهورية، عن سعادته بمشاركته في البرنامج مقدمًا التهنئة له ولقناة "dmc"، على ذكرى انطلاقها، مشيدًا ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والذي يقدم بروح طيبة تتمثل في شخصية الشيخ خالد الجندي.

الدين القويم لم يأت إلا لصلاح حال الإنسان

وأكد علام، أن كل أمر تكون النوايا فيه حسنة فإن الله يطرح التوفيق فيه، مشيرًا إلى أنه مؤمن بأن الدين القويم لم يأت إلا لصلاح حال الإنسان وبأن الشريعة ليست عقبة أبدًا أمام تقدم الإنسان أو تطوره، ولكنها تحبذ كل تطور وتقدم، ولا توجد مشكلة تستعصى عن الحل أمام الشريعة أو الفقه أو الفهم السديد، ولكن القاعدة تحتاج أن تبلور فهمك وفق القواعد والأصول أي أن تنتج فتوى منضبطة.

وتابع: "ورثنا الانضباط عن الأئمة الذين سبقونا في هذا المنصب من الشيخ حسونة النووي ومن قبله الشيخ محمد المهدي العباسي، الذي ظل في منصب الإفتاء لخمسين عامًا وأثرى المكتبة الفقهية بالعديد من الفتاوى وأعطانا المنهجية الكاملة لنسير على دربه لنصل لوقتنا الحالي الذي تعقدت مشكلاته كثيرًا ولم يعد زماننا مثل الزمن الأول والوضع اختلف تمامًا".