مدبولى: «حكمة الرئيس» وفرت علينا 4 سنوات وأضعاف تكلفة تنمية سيناء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسير عملية مكافحة الإرهاب بالتوازي مع التنمية في سيناء.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم من شمال سيناء: «كنا نحارب الإرهاب وفي الوقت نفسه لم نتوقف عن إنشاء المشروعات الكبيرة في سيناء؛ كان التفكير الطبيعي إننا نقضي أولًا على الإرهاب ثم نبدأ عمليات التنمية، لكن كنا سنخسر 4 سنوات».

وقال إن الدولة إذا كانت بدأت في مشروعات التنمية في سيناء اليوم بعد القضاء على الإرهاب، كانت ستأخذ وقتًا وبتكلفة أضعاف ما أنفق عليها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة من شمال سيناء، قائلًا: «الحمد لله هذه المشروعات الدولة أنجزتها وأصبحت جاهزة لخدمة عملية التنمية في شمال سيناء».

وتابع: «أشكر كل رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء ومن كل ربوع مصر الذين استشهدوا أو أصيبوا جراء الإرهاب الغاشم على مدار الفترة السابقة».