السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدبولى: الدولة تحملت 10 مليارات جنيه زيادة فى تكلفة الخبز تخفيفًا على المواطن

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة رغيف الخبز من سنتين، قبل الأزمة الحالية كان 65 قرشًا، وعندما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت الأسعار، وزادت التكلفة إلى ما يقرب من 80 قرشًا، ولم تحدث زيادة لسعر الخبز.

ولفت إلى أنه مع تحريك سعر العملة ارتفعت تكلفة رغيف الخبز إلى 90 قرشًا، ولم ترفع الدولة سعر الخبز رغم ذلك، مردفًا: "ننتج 100 مليار رغيف سنويًا، بواقع  275 مليون رغيف يوميًا، و10 قروش زيادة في سعر الرغيف يعني 10 مليارات جنيه، لم نحملها على المواطن".

مدبولي سعر الخبز تكاليف الخبز

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