السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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اقتصاد

«البترول»: انعقاد أول جمعية تأسيسية لـ«الصودا آش» 30 يناير

وزير البترول الدكتور
وزير البترول الدكتور طارق الملا

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية من تأسيس الشركة المصرية «الصودا آش» بعد تحديد نسب المساهمين.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يوم 30 يناير الجاري، بحضور المساهمين لإعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج «الصودا آش»، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لمشروع «الصودا أش» وهو كربونات الصوديوم وعبارة عن مركب كيميائي له الصيغة Na2CO3، ويدعى أيضًا بالاسم الشائع رماد الصودا أو صودا الغسيل، يتواجد بالشكل العادي على شكل بودرة بيضاء محاليله في الماء قلوية ويمكن أن يوجد طبيعيا كمعدن أو صناعيا ويتم ذلك حاليًا من خلال عملية سولفاي.

ويعد مشروع إنتاج كربونات الصوديوم “صودا آش” المخطط إقامته بالمنطقة الصناعية بالعلمين بتكلفة 500 مليون دولار والمستهدف إنتاج 600 طن صودا اش سنويا، ويهدف المشروع إلى وقف استيراد الصودا آش من الخارج والمساهمة فى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة بمادة الصودا آش، كما يهدف المشروع إلى إنتاج صودا آش خفيفة – طاقة 320 ألف طن سنويا – صودا آش ثقيلة طاقة 210 ألف طن سنويا – بيكربونات الصوديوم طاقة 50 ألف طن سنويا – فوق بيكروبونات الصوديوم طاقة 10 آلاف طن سنويا.

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