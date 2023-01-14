انطلاق القوافل التعليمية لمراجعات مواد الشهادة الإعدادية بالغربية

انطلقت من جديد القوافل التعليمية، لمراجعات مواد الشهادة الإعدادية، وذلك بمقار مراكز الشباب في كل من مركز شباب المعتمدية بالمحلة الكبرى، مركز شباب إبيار بكفر الزيات، مركز شباب شرشابة بزفتى، مركز شباب محلة مرحوم بطنطا، مركز شباب البندرة بالسنطة، مركز شباب شبشير الحصة، بطنطا، مركز شباب مدينة سمنود بسمنود، مركز شباب بوريج بقطور، مركز شباب محلة أبو علي بالمحلة الكبرى، مركز شباب كفر الحمام ببسيون.

وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وإشراف الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ويسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وصبري الدسوقي، وكيل المديرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي.

يأتي ذلك في إطار السعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب توعية النشء بمواجهة الشائعات والتصدي لها، وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز تلك المقار بالشاشات والصوتيات اللازمة، كما تم ترشيح المعلمين المتميزين لمراجعات المواد الدراسية المختلفة للشهادة الإعدادية، حيث شهدت جميع المقار إقبالاً متميزًا من الطلاب لتلقي المراجعات في المواد المختلفة، طبقاً لجدول المواد الذي يتم بكل إدارة وتحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير، لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يسري الديب، وكيل الوزارة، ولجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، والمعلمين المشاركين في تقديم المراجعات للطلاب، ولكل من ساهم في تنفيذ تلك القوافل، والتي تقدم مستوى تعليمي متميز للطلاب من خلال هذه المراجعات الدراسية المتنوعة في كافة المواد الدراسية، وللجهد المبذول خلال فعاليات القوافل والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.