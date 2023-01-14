السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كان ضعيف وزهقت منه».. مفاجآت في قتل سيدة وعشيقها لزوجها بأطفيح

ارشيفية
ارشيفية

أدلت المتهمة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها في أطفيح وإلقاء جثته في ترعة الواسطى ببني سويف باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات معها في النيابة المختصة.

وقالت المتهمة أمام مدير نيابة الصف إنها تزوجت من المجني عليه قبل ١٦ عاما وأنجبت منه طفلين وكانا يعملان سويا في تجميع العمال للعمل في المزارع.

وأضافت: «زهقت من العيشة مع جوزي أصله كان مؤدب جدا وشخصيته ضعيفة لما كنت بتخانق مع قرايبه مش بيرجعلي حقي كان عايز يفضل في حاله طول الوقت». 

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنها منذ قرابة عامين تعرفت على أحد العمال الذي يعمل برفقتها وزوجها في المزارع ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت لعلاقة محرمة، حيث كان يتردد عليها في المنزل أثناء غياب زوجها لممارسة الرذيلة وغالبا ما كانا يمارسان الحرام وسط المزارع في غفلة من الزوج. 

واعترفت المتهمة أنها في سبيل زواجها وعشيقها عرضت عليه إقامة دعوى خلع ضد زوجها فرفض فكرتها وأخبرها أنه في حال خلعت زوجها ثم تزوجها بعد ذلك سيعلم أهالي البلدة أنهما كانا على علاقة وأنه سبب انفصالها عن زوجها واقترح عليه فكرة التخلص منه نهائيا ووضع خطة محكمة لتنفيذ جريمتهما. 

وقالت الزوجة إنها يوم الجريمة المتفق عليه مع عشيقها طلبت من زوجها الذهاب لتحصيل مبلغ مالي من أحد الأشخاص الذي يتعاملون معه في المزارع وأخبرته أن العامل صديقهم سينتظره لاصطحابه لصاحب المزرعة وكان عشيقها في انتظاره واستقل معه سيارة استأجرها المتهم وأثناء سيرهما في الطريق توقف بالسيارة مغافلا الزوح وخنقه بكوفية وما أن تأكد من وفاته حمل الجثة وألقاها في ترعة الواسطى وعاد إلى البلدة مخبرا عشيقته بنجاح خطتهما والتخلص من الزوج نهائيا. 

لجأت الزوجة لحيلة لإبعاد الشبهة عن نفسها حيث توجهت إلى مركز شرطة أطفيح بعد ٥ أيام من ارتكاب الجريمة وأبلغت باختفائه وبعد إجراء التحريات اللازمة كشفت مباحث الجيزة جريمة الزوجة والعشيق وبإلقاء القبض عليهما انهارا واعترفا بما ارتكباه وخطتهما لقتل الزوج وعقب يومين من الاعتراف طفت جثة الزوج على سطح المياه لتؤكد جريمتهما. 

وقرر مدير نيابة الصف حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحرز هاتفي المتهمين لإرفاق سجل مكالماتهما في ملف القضية. 

أطفيح عشيقها قتل زوجها النيابة نيابة الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«كان ضعيف وزهقت منه».. مفاجآت في قتل سيدة وعشيقها لزوجها بأطفيح

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