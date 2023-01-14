السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية» تنظم حملات توعية بقرى «حياة كريمة»

صوره من طرق الابواب
صوره من طرق الابواب

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركزي الشهداء وأشمون، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتًا إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

ولفت إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفة مختلف الفئات العمرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والرائدات الريفيات ومديرية الصحة بالمنوفية بقرى (كفرالفرعونية- ميت شهالة- دراجيل- عمروس).

ونوه بأنه تنوعت الأنشطة بين حملات طرق الأبواب والحملات الميدانية واستقصاء ميداني لرأى المواطنين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وندوات توعية بالقوافل الصحية واستطلاع رأي المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء، لبحث رأيهم في الخدمات المقدمة بالمراكز وكذلك الترويج للقطع الموفرة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

وخلال الندوات والحملات تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

إدارة التوعية استطلاع الهيئة العامة لتعليم الكبار التعاون م الانشطة التوعوية الاستخدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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