السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينها 86 بندقية.. تفاصيل ضبط 532 سلاح ناري خلال 7 أيام

سلاح ناري
سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط (532) قطعة سلاح ناري، أبرزها (40 بندقية آلية – 22 مسدس –46 بندقية غير مششخنة – 424 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 خزينة).

كما تم ضبط (1296) قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (مسدس –11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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وائل لطفي

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